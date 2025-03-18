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Полицейских уволили за сон в столовой в Кызылординской области

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Патрульная полиция
Патрульные полицейские. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Кызылординской области двух полицейских уволили из органов внутренних дел за сон в обмундировании во время дежурства, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, истцы работали инспекторами службы роты патрульной полиции управления местной полицейской службы.

23 мая 2024 года они вышли на дежурство в целях обеспечения дорожной и общественной безопасности на автодороге Самара - Шымкент.

Однако в тот же день в соцсети была опубликована видеозапись о том, что возле столовой, расположенной на обочине дороги, припаркован служебный автомобиль роты патрульной полиции, и в одной из кабин столовой спали сотрудники патрульной полиции в форме.

"По заключению служебного расследования установлено, что истцы в ходе несения своих служебных обязанностей небрежно относились к ним, спали в форменном обмундировании в общественном месте, допустили распространение в социальных сетях резонансной видеозаписи, дискредитирующей имидж полиции, необоснованно отключили портативный видеожетон, не полностью зафиксировав ход несения дежурства", - рассказали в суде.

После этого истцы были исключены из числа сотрудников органов внутренних дел за совершение дисциплинарного проступка.

Мужчины, не согласившись с этим, обратились в Кызылординский городской суд с иском о восстановлении на прежней должности с отменой приказа о наложении дисциплинарного взыскания.

"В ходе рассмотрения дела доказано, что сотрудники полиции нарушили требования закона, не выполняя возложенных на них обязательств", - отметили в суде.

В связи с этим городской суд отказал в удовлетворении иска. Истцы подали апелляционную жалобу в судебную коллегию по гражданским делам Кызылординского областного суда.

Судебная коллегия изучила обстоятельства дела и согласилась с выводом суда первой инстанции.

"Достаточными основаниями для увольнения истцов являются нарушение требований Закона "О правоохранительной деятельности", "Кодекса этики сотрудников правоохранительных органов", - объяснили в суде.

Судебная коллегия оставила решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Ранее появилась информация об увольнении первого замначальника ДП Шымкента и якобы проведении в отношении него расследования по факту совершения противоправных действий. В полиции опровергли эти слухи. Там пояснили, что мужчина ушел на пенсию.

Также в Сети опубликовали видео, судя по которому двум сотрудникам патрульной полиции после словесной перепалки не удалось наказать нарушителя скоростного режима за рулем Lexus на трассе в Костанайской области. В итоге полицейских освободили от занимаемых должностей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229069-policeyskih-uvolili-za-son-v-stolovoy-v-kyzylordinskoy-oblasti/