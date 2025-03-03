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"Номера запоминай": упустили нарушителя и были освобождены от должностей двое полицейских в Костанае

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Задержание нарушителя
Задержание нарушителя. Кадр из видео: t.me/kriminal_kazakhstan

В Сети опубликовано видео, судя по которому, двум сотрудникам патрульной полиции не удалось наказать нарушителя ПДД на трассе в Костанайской области. На видео отреагировали в ДП региона.

Видео инцидента и возникшего конфликта водителя и полицейского опубликовано в Telegram-канале Криминальный Казахстан.

В посте под видео уточняется, что инцидент произошел 4 февраля на трассе Костанай - Аулиеколь - Сурган.

"Водителя премиального внедорожника остановили за превышение скорости. Однако он отреагировал агрессивно, заявив, что его номера "нужно запоминать". Позже стало известно, что нарушитель является слушателем магистратуры Костанайской академии МВД", - отмечается в сообщении.

При этом, судя по видео, нарушитель заявляет, что он якобы проработал в ГАИ 11 лет. После словесной перепалки водитель возвращается в свою машину и уезжает.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области, по факту остановки автомобиля марки Lexus 4 февраля сотрудниками патрульной полиции за превышение скоростного режима проводится служебная проверка.

"По решению дисциплинарной комиссии оба сотрудника патрульной службы, допустившие увод от ответственности виновного водителя, освобождены от занимаемых должностей.

Вопрос о строгой ответственности водителя, являющегося слушателем магистратуры Костанайской Академии, вплоть до увольнения, будет рассмотрен по итогам проверки", - отмечается в комментарии.

На днях в Астане был задержан 21-летний злостный нарушитель ПДД, который, сняв госномер и неоднократно совершал опасные маневры на улицах столицы, нарушая все правила.

А в Таразе водитель пытался скрыться от полицейских и нарушил правила дорожного движения 18 раз. Его арестовали на трое суток.

В МВД также рассказывали о водителе из Караганды, который разъезжал на авто с иностранными номерами и получил 198 штрафов за превышение скорости на общую сумму около 6,6 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2225168-nomera-zapominay-dvuh-policeyskih-v-kostanayskoy-oblasti-uvolili-posle-video-v-seti/