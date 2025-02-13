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В полиции прокомментировали увольнение первого замначальника ДП Шымкента

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Нурлан Карабаев
Нурлан Карабаев. Фото: ДП Шымкента

В Сети появилась информация об увольнении первого замначальника ДП Шымкента по решению МВД и якобы проведении в отношении него расследования. В полиции опровергли эти слухи.

В паблике egovpress в Instagram опубликовали пост о том, что якобы в отношении Нурлана Карабаева проводится досудебное расследование по факту совершения противоправных действий.

Автор утверждал, что против экс-замначальника уже дают показания.

По информации МИА "Казинформ", в пресс-службе ДП Шымкента опровергли эти слухи. Там пояснили, что Карабаев ушел на пенсию.

В ведомстве отметили, что замначальника достиг предельного возраста службы - сейчас ему 54 года.

Подчеркивается, что в отношении Карабаева не проводится никаких расследований. Граждан призвали доверять только достоверным источникам информации.

По информации ИПС "Юрист", Нурлан Карабаев родился 1 сентября 1970 года в ЮКО.

Трудовой путь начал в 1992 году юристом-консультантом. В разные годы занимал руководящие должности в органах полиции ЮКО (ныне Туркестанская область). В 2023 году стал заместителем начальника ДП Шымкента, в прошлом году - первым замначальника.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2220266-v-policii-prokommentirovali-uvolnenie-pervogo-zamnachalnika-dp-shymkenta/