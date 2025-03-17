Фельдшеру пришлось скакать на коне к пациентке в области Жетісу (видео)

В области Жетісу сняли на видео, как фельдшер добрался до пациентки на коне. Машина скорой помощи не могла проехать из-за размытых дорог, передает NUR.KZ со ссылкой на станцию скорой помощи региона.

Как сообщается в официальном аккаунте организации в Instagram, в диспетчерский отдел станции скорой помощи области Жетісу поступил вызов в одно из отдаленных сел Аксуского района.

Обильные осадки в виде дождя сильно затруднили проезд, машина скорой помощи не смогла проехать к поселку. На помощь фельдшеру пришел местный житель со своим верным конем.

"Фельдшер, взяв с собой медицинскую укладку, без замедления уселся в седло, чтобы как можно быстрее добраться до пациента. Конь уверенно прокладывал путь сквозь размытую дорогу, сокращая время в критической ситуации", - отметили в скорой помощи.

К транспортировке пациентки подключились и другие экстренные службы. Благодаря совместным усилиям и неравнодушию местного жителя женщину успешно доставили в областную больницу.

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