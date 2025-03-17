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Фельдшеру пришлось скакать на коне к пациентке в области Жетісу (видео)

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Местный житель помог фельдшеру добраться до пациентки
Фельдшер на коне. Кадр из видео: instagram.com/103.zhetisuobl

В области Жетісу сняли на видео, как фельдшер добрался до пациентки на коне. Машина скорой помощи не могла проехать из-за размытых дорог, передает NUR.KZ со ссылкой на станцию скорой помощи региона.

Как сообщается в официальном аккаунте организации в Instagram, в диспетчерский отдел станции скорой помощи области Жетісу поступил вызов в одно из отдаленных сел Аксуского района.

Обильные осадки в виде дождя сильно затруднили проезд, машина скорой помощи не смогла проехать к поселку. На помощь фельдшеру пришел местный житель со своим верным конем.

"Фельдшер, взяв с собой медицинскую укладку, без замедления уселся в седло, чтобы как можно быстрее добраться до пациента. Конь уверенно прокладывал путь сквозь размытую дорогу, сокращая время в критической ситуации", - отметили в скорой помощи.

К транспортировке пациентки подключились и другие экстренные службы. Благодаря совместным усилиям и неравнодушию местного жителя женщину успешно доставили в областную больницу.

Ранее сотрудники МЧС спасли охотника из камышовых зарослей - его на лодке унесло ветром, он не мог самостоятельно выбраться на берег. За помощью к спасателям обратился другой охотник. Спасенный был передан бригаде скорой помощи.

А в Актюбинской области сотрудники МЧС пришли на помощь человеку, заблудившемуся в степи во время поиска скота. Как выяснилось, у мужчины разрядился телефон, снегоход в степи застрял в снегу, и он несколько километров пешком шел до будки в одном из крестьянских хозяйств.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2228721-feldsheru-prishlos-skakat-na-kone-k-pacientke-v-oblasti-zhet-su-video/