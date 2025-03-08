Унесло ветром: охотник застрял в камышовых зарослях в Жамбылской области (фото, видео)

Сотрудники МЧС спасли охотника из камышовых зарослей - мужчину на лодке унесло ветром. За помощью обратился его друг, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Жамбылской области.

Инцидент произошел сегодня в Жамбылской области, на озере Аулиеколь.

Охотника на лодке унесло ветром в камыши, и он не мог самостоятельно выбраться на берег.

За помощью к спасателям обратился другой охотник.

Прибыв на место, спасатели в специальных водолазных костюмах добрались до застрявшего в центре озера охотника 1959 года рождения.

Его благополучно эвакуировали его на берег.

Спасенный был передан бригаде скорой помощи - как оказалось, мужчина сильно замерз, его конечности онемели из-за холодной воды. В МЧС отметили, что как скорость ветра достигала 30 м/с, а высота волн была 1-1,5 метра.