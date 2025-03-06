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Казахстанец согласился выплачивать деньги неработающей супруге

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Семейная ссора
Женщина и мужчина. Иллюстративное фото: Nuttawan Jayawan / Getty Images

Житель Кызылординской области в порядке медиации согласился выплачивать алименты на содержание супруги до достижения их ребенком 3-летнего возраста, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело о взыскании алиментов по достижению ребенка возраста 3 лет завершилось примирением сторон в порядке медиации в Кармакшинском районном суде.

"Истец в настоящее время с ответчиком не проживает. От брака имеют ребенка, не достигшего трехлетнего возраста. Так как не работает, истец нуждается в материальной поддержке, а ответчик добровольно не оказывает помощи", - рассказали о ситуации в суде.

Женщина просила взыскать с мужа алименты на свое содержание в размере 10 МРП (39 320 тенге) до достижения ребенком трехлетнего возраста.

В ходе подготовки дела к судебному разбирательству суд разъяснил супругам их права и возможности урегулирования спора путем применения примирительных процедур.

В результате супруги подали заявления о рассмотрении гражданского дела в их отсутствие и ходатайства об утверждении медиативного соглашения.

По условиям соглашения мужчина обязался ежемесячно выплачивать алименты в согласованном размере до достижения ребенка возраста трех лет. Определением суда соглашение утверждено.

Ранее с жителя Мангистауской области взыскали алименты на содержание супруги. Она потребовала более 300 тыс. тенге, но суд назначил более скромную сумму - почти 60 тыс. тенге в месяц. Женщина не имеет возможности работать, так как воспитывает детей 2022 и 2023 года рождения.

А житель Астаны не подписывал переводы супруге как алименты, и в суде ему пришлось доказывать, что все обязательства им исполнены. При этом женщина утверждала, что поступившие ей деньги являются помощью и погашением долга.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2226029-kazahstanec-soglasilsya-vyplachivat-dengi-nerabotayushchey-supruge/