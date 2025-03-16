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Расчищали путь лопатами: полицейские провели колонну из тысячи авто через трассы области Абай

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Область Абай
Полиция на трассе. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В области Абай разыгралась непогода - сильный буран. Полицейские через заснеженные трассы провели колонну из тысячи машин, а двоим из них удалось сохранять спокойствие водителей в сложных условиях, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как отмечается в новостном Telegram-канале ведомства, в сложных погодных условиях, когда дороги становятся настоящим испытанием, безопасность каждого водителя - главная задача полиции.

"Более 1000 авто благополучно преодолели маршрут благодаря слаженной работе полицейских", - поделились в МВД.

С поддержкой спецтехники подрядной организации и патрульных организовано сопровождение автоколонны. Движение транспорта осуществлялось в двух направлениях - из города Аягоза до поворота села Таскескен и обратно.

"Слаженные действия правоохранителей позволили обеспечить контроль, безопасность и порядок на дороге, минимизировав риски", - рассказали в ведомстве.

Также отдельно в МВД сообщили, что в области Абай на 695-м километре дороги Урджар - Семей в районе села Шубарбайтал более 50 машин застряли в снежном плену из-за сильного бурана. Метель продолжала накапливать сугробы, оставляя водителей без возможности выбраться.

"Но никто не остался один на один со стихией. Экипаж роты патрульной полиции, старший лейтенант Нуржан Мырзабаев и его напарник Ерик Турсынов, быстро взяли ситуацию под контроль. Полицейские поддерживали людей, помогая сохранять спокойствие. Несмотря на суровые условия, они пробирались к застрявшим автомобилям, вытягивали их и расчищали путь лопатами", - пояснили в МВД.

Здесь отметили, что ночь для водителей была долгой: у одной машины закончился бензин, поэтому пассажиры укрылись в патрульном автомобиле, чтобы согреться. Спасение пришло только под утро. Благодаря слаженной работе полиции все остались в безопасности, удалось избежать паники.

Напомним, ранее сообщалось, что в эти выходные на погоду в Казахстане будут влиять два противоположных атмосферных процесса - обещают как сухую погоду, так и осадки - дождь и снег. Как отмечали синоптики, ожидаемые осадки, туман и гололедица могут осложнить дорожную обстановку, поэтому водителям было рекомендовано соблюдать осторожность.

Накануне в области Абай 22-летний водитель автомобиля KIA RIO стал участником ДТП, в результате которого был поврежден светофор. Молодой человек был привлечен к ответственности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2228370-raschishchali-put-lopatami-policeyskie-proveli-kolonnu-iz-tysyachi-avto-cherez-trassy-oblasti-abay/