Житель ВКО купил 2-комнатную квартиру за 4,8 млн тенге, но потребовал еще снизить цену

Житель ВКО приобрел 2-комнатную квартиру за 4,8 млн тенге, а потом потребовал снижения цены из-за обнаруженного аварийного состояния плит перекрытия, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, казахстанец обратился в суд района Алтай с иском о снижении покупной стоимости квартиры и взыскании суммы. Иск он мотивировал тем, что в рассрочку приобрел по договору купли-продажи у ответчиков двухкомнатную квартиру за 4,8 млн тенге без ремонта.

Истец посчитал, что нарушены его права как покупателя товара со скрытыми дефектами и просил снизить стоимость квартиры по договору купли-продажи.

Ответчики иск не признали и просили в иске отказать, так как по просьбе покупателя цена квартиры была снижена.

Суд установил, что по договору купли-продажи покупатель до заключения настоящего договора ознакомлен с техническим состоянием квартиры и претензий к ней не имеет.

"Из экспертного заключения следует, что выводы эксперта об аварийном состоянии конструкции перекрытия сделаны на основании результатов визуального и инструментального обследования квартиры", - отметили в суде.

Принимая во внимание, что покупатель не был ограничен в осмотре приобретаемого жилья, в том числе со специалистами, суд в удовлетворении иска отказал.

Казахстанец, не согласившись с решением суда, обратился в вышестоящий суд с апелляционной жалобой, считая, что суд не дал оценку тому обстоятельству, что продавцы жилья, зная о существующем недостатке квартиры, не сообщили об этом.

На судебном заседании допрошенный эксперт дал пояснение, что обнаруженные дефекты, связанные с необходимостью ремонта плит перекрытия, не относятся к скрытым, и истец при внимательном осмотре квартиры их мог бы увидеть визуально.

Поэтому суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется. Решение суда уже вступило в законную силу.

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