Казахстанец купил дом и 19 лет не мог оформить его на свое имя

Житель Жамбылской области купил дом 19 лет назад, но все это время не мог оформить его на свое имя, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску одного гражданина к другому о признании сделки действительной рассмотрел Шуский районный суд.

Суд установил, что истец в 2006 году приобрел дом у отца ответчика, однако тот скончался в том же году, и истец не успел оформить дом на свое имя.

"Истец пояснил в иске, что в настоящее время проживает в спорном доме со своей семьей, однако после смерти продавца, спустя 19 лет, так и не смог оформить дом на свое имя. Все обращения в компетентные органы и попытки переоформить дом на себя не дали результата", - пояснили в суде.

В судебном заседании ответчик признал иск и подтвердил, что данный дом был приобретен истцом у его отца, также заявив, что не имеет претензий на дом, просил удовлетворить иск.

"В соответствии со ст.154 ГК, если сделка, требующая нотариального удостоверения, фактически исполнена сторонами или одной из сторон, не противоречит законодательству, суд вправе признать сделку действительной", - уточнили в суде.

Суд пришел к выводу, что сделка осуществлена полностью: истец оплатил стоимость дома, собственник дома полностью ее принял, истец проживает в доме с семьей, и указанная сделка не нарушает права третьих лиц.

Иск удовлетворили, сделку купли-продажи дома признали действительной. Решение суда уже вступило в законную силу. В суд от сторон по делу поступило благодарственное письмо.

Ранее мужчина решил приобрести дом в Жамбылской области, заплатил 1,5 млн тенге, но не дождался ни оформления документов на покупку, ни возврата денег. Тогда покупатель обратился к юридическому консультанту и выяснил, что дом зарегистрирован на имя погибшей матери одного из продавцов, и у них нет прав на его продажу.

А житель области Жетісу обязался выплатить бывшей жене почти 1 млн тенге за половину общего дома, но не смог зарегистрировать на него право собственности. Суд обязал филиал госкорпорации "Правительство для граждан" провести государственную регистрацию половины дома в месячный срок.