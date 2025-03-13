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Подглядывавшего за детьми мужчину задержали в Караганде

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Мужчина следит за девочкой
Мужчина смотрит на девочку. Иллюстративное фото: MARIIA MALYSHEVA / Getty Images

В Караганде задержали мужчину, который подглядывал за детьми в окна школы. Оказалось, он состоит на психоневрологическом учете, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Юго-Восточный отдел полиции управления полиции Караганды поступило сообщение о неизвестном мужчине, заглядывавшем в окна одной из школ.

Сотрудники полиции установили и задержали 44-летнего жителя города.

"В ходе проверки выяснилось, что данный гражданин состоит на психоневрологическом учете. В связи с этим он был направлен в специализированное медицинское учреждение для дальнейшего наблюдения", - отметили в ДП Карагандинской области.

Ранее детский омбудсмен Казахстана Динара Закиева отреагировала на заявление казахстанского блогера, обвинившего своего мужа в переписке с 11-летней девочкой. Она рассказала, что вместе с юристом связалась с блогером.

А в Актобе мужчину обвинили в преследовании школьницы. Соответствующий пост появился в соцсетях. Полицейские установили личность мужчины и доставили его в отдел полиции. Оказалось, он состоит на учете в психдиспансере - его передали медицинской бригаде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227794-podglyadyvavshego-za-detmi-muzhchinu-zaderzhali-v-karagande/