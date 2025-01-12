Муж переписывался с девочкой: детский омбудсмен прокомментировала заявление казахстанского блогера

Детский омбудсмен Казахстана Динара Закиева отреагировали на заявление казахстанского блогера, обвинившего своего мужа в педофилии, передает NUR.KZ.

Ранее казахстанский блогер К. на своей Instagram-странице назвала своего мужа педофилом, заявив, что тот вел переписку с 11-летней девочкой.

Детский омбудсмен Динара Закиева на своей Instagram-странице прокомментировала информацию. Она рассказала, что вместе с юристом связалась с блогером.

"Мы работаем с городской прокуратурой по вопросу принятия процессуального решения. Совместно с уполномоченными органами мы примем все меры для защиты прав детей", – заверила Закиева.

Вместе с тем она призвала родителей быть бдительными:

всегда отслеживать, с кем общается ребенок;

рассказывать ему о рисках и опасностях, в том числе в социальных сетях;

обсуждать темы, которые рассматриваются в рамках уроков безопасности, введенных в школах в сентябре 2024 года;

сообщать о любых подозрительных ситуациях, касающихся безопасности детей, по номерам 102 или 111.

"Хочу напомнить, что в прошлом году в рамках закона об обеспечении прав женщин и безопасности детей введена новая уголовная статья "Приставание сексуального характера к лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".

По данной статье с июня было зарегистрировано 33 уголовных дела, что позволяет обеспечить неотвратимость наказания за подобные деяния и предотвратить тяжелые преступления", – заключила уполномоченный по правам ребенка в Казахстане.

По информации "Первого канала "Евразия", речь идет о переписках с двумя школьницами. При этом родители школьниц встали на защиту мужа блогера – они заявили, что никаких сексуальных домогательств с его стороны не было, а девочкам он помогал записывать видео для продвижения своих страниц. Родители девочек подали в суд на блогера К., обвинив ее в клевете.

В полиции прокомментировали ситуацию.

"В случае хоть малейших признаков противоправных действий обязательно будет принято процессуальное решение. В том числе о возбуждении уголовного дела и назначении соответствующих экспертиз", – сообщила официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Напомним, ранее в Талдыкоргане полиция разыскивала напавшего на детей подозреваемого в педофилии – в сентябре неизвестный мужчина дважды приставал к малолетним детям. Сообщалось, что в первом случае подозреваемый якобы в подъезде одного из многоэтажных домов напал на шестилетнюю девочку и пытался снять с нее штаны. А во втором, по словам матери, трое ее детей также подверглись приставанию со стороны неизвестного.

Летом этого года мужчину, который снял штаны на детской площадке, сняли на видео в Алматы. Сообщалось, что он сбежал до прибытия полиции.