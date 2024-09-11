"Не давал ей пройти": кадры со школьницей в Актобе прокомментировали в полиции

В Актобе мужчину обвинили в преследовании школьницы - соответствующий пост появился в соцсетях. Информацию корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в областном ДП.

Соответствующее видео появилось в Instagram-профиле aqtobe_sergek. На кадрах изображены девочка и мужчина. В описании к видео утверждается, что школьницу в Актобе на видео якобы преследовали.

"Дочь утром вышла в школу, ученица 11 класса. Ее стал преследовать и не давал пройти абсолютно незнакомый мужчина", - утверждает автор видео.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в ДП Актюбинской области.

"Полицией указанный человек установлен и доставлен в отдел полиции. Мужчина состоит на учете в психдиспансере и передан бригаде психоневрологического диспансера", - гласит ответ.

В ДП уточнили, что дело по данному факту не возбуждали.

Добавим, в ноябре 2022 года в Талдыкоргане преследование и приставание мужчины к школьнице попало на видео, которое распространилось в соцсетях. В полиции тогда сообщали о начале расследования по данному факту.

В конце прошлого года сотрудник полиции в Семее, услышав крики ребенка, прибежал к девочке на помощь. Оказалось, что ее силой пытались затащить в чужой подъезд.

В мае медсестра из Актобе заявила, что ее в течение месяца преследовал мужчина. В итоге, как рассказала девушка, он устроил дебош на ее работе.