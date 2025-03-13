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Экибастузец потерял сына при взрыве на принадлежащей ему АЗС

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Экибастузец
Экибастузец. Фото: polisia.kz

Житель Экибастуза владел автозаправочной станцией, на которой случился взрыв. Из-за этого происшествия он потерял сына и был осужден, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как рассказал информационный медиапортал ведомства, осужденный экибастузец на протяжении последних лет переживает наказание и личную трагедию.

Мужчина был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, связанного с нарушением правил безопасности на взрывоопасных объектах, и приговорен к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы. 

Он пережил страшную утрату - потерял родного сына. Мальчик погиб в результате взрыва на заправочной станции, которой владел осужденный.

По словам экибастузца, потеря сына стала для него точкой отсчета, переломным моментом в его жизни. Но, несмотря на горечь потери и боль, мужчина не ушел в себя, не поддался отчаянию, а наоборот - стал искать силы для того, чтобы помочь кому-нибудь.

Казахстанец стал активно участвовать в благотворительности. Одним из самых значимых поступков для него стало угощение воспитанников юношеского дома "Жас ұрпақ". Он приносил им домашнюю еду, а также готовил небольшие сюрпризы.

Кроме того, осужденный не забыл о нуждающихся в своем родном городе. Каждую пятницу он бесплатно раздает свежий хлеб и выпечку многодетным и малоимущим семьям, пенсионерам и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

К слову, семья поддерживает мужчину в благом начинании, разделяя с ним все трудности и радости. Вместе они пекут домашние булочки, чебуреки, пирожки, самсу и даже пиццу - все, что так любят местные жители.

Поведение экибастузца не могло не остаться незамеченным. Инспектор-психолог, который работает с ним, отметила, что для некоторых мужчина уже стал примером, кого-то же его поступки вдохновляют.

"В настоящее время осужденный, состоящий на учете, не имеет нарушений отбывания наказания и проявил себя с положительной стороны. Инспекторы службы пробации не раз становились свидетелями того, как он постоянно помогает пожилым людям и детям", - рассказала инспектор-психолог службы пробации Экибастуза, капитан юстиции Айнамкоз Мустафа.

Конечно, мужчине помогает преодолевать жизненные трудности семья. Супруга, четверо детей и мама - это самые близкие люди, которые всегда были его поддержкой, опорой в сложные моменты. Они верят в него и поддерживают во всех начинаниях.

Сегодня они вместе держат небольшой бизнес - магазинчик и столовую, что позволяет им не только обеспечивать себя, но и активно участвовать в жизни родного города. Выручка идет на поддержание дела и помощь нуждающимся. Свежую выпечку они выдают в своем магазине.

Ранее осужденная за убийство сожителя женщина с помощью сотрудников колонии в области Абай узнала о судьбе своего сына, которого она не видела 15 лет. Осужденная очень расстроилась, когда выяснила, что ее сын тоже отбывает наказание за убийство в колонии.

В области Абай осужденная за мошенничество впервые за долгое время увидела свою 8-месячную дочь. Над малышкой взяла опеку родная тетя. Женщину лишили свободы, когда ребенку было всего два месяца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227755-ekibastuzec-poteryal-syna-pri-vzryve-na-prinadlezhashchey-emu-azs/