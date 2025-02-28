Талдыкорганка оказалась в колонии, когда дочери было всего 2 месяца

В области Абай осужденная за мошенничество впервые за долгое время увидела свою 8-месячную дочь. Над малышкой взяла опеку родная тетя, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 31-летняя жительница Талдыкоргана была осуждена за мошенничество. Суд приговорил ее к лишению свободы сроком на пять лет.

У осужденной есть восьмимесячная дочь. Когда она была лишена свободы, ребенку было всего два месяца. Опеку над ней взяла родная сестра женщины.

Сегодня состоялась долгожданная, первая за долгое время встреча мамы и малышки.

"Я очень жалею, что не могу видеть первые шаги и слышать первые слова своего ребенка. Увидев свою крошку, я поклялась себе и ей, что после моего освобождения мы больше никогда не расстанемся, и я стану такой матерью, которой она будет гордиться", - поделилась осужденная.

В День открытых дверей осужденные выразили благодарность своим близким за любовь и поддержку, которую они получают от них здесь, и приготовили для своих родных плов и сладости.

Ранее социальное видео стало причиной слез отца, который три года не видел родных детей. Осужденный отбывает наказание в колонии в области Абай за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека. Оказалось, что мужчина не хотел показывать тюрьму своим детям и не позволял жене их приводить.

А в ВКО трогательное видео попало в объектив камер сплошного видеонаблюдения колонии. На краткосрочное свидание к 82-летнему осужденному пришел его внук, чтобы получить бата (благословение) от родного человека.