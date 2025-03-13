Скандальное видео с учителем и детьми в медресе в Сарыагаше объяснили чиновники

В Сети появилось видео, на котором дети делают массаж ног учителю медресе в Туркестанской области. В управлении образования региона прокомментировали кадры.

Ролик разместил на своей -странице журналист Ораз Алимбек.

На кадрах видно, как несколько маленьких детей массируют ноги учителю, читающему проповедь.

По словам Алимбека, действия происходят в медресе имени Сатыбалды Абишулы в Сарыгаше, а на кадрах запечатлен главный учитель медресе и его воспитанники.

"Минобразования тратит сотни миллионов тенге из бюджета на обучение детей, чтобы они мяли ноги учителю? Если его не остановить, завтра он, наверное, заставит их лизать ему обувь", - возмущен журналист.

Он призвал провести расследование в отношении администрации медресе, а также проверить другие религиозно-просветительские учреждения.

В управлении образования Туркестанской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что провели проверку после публикации видео. В ведомстве подтвердили, что ролик был снят в медресе имени Сатыбалды Абишулы, но на кадрах - не ученики медресе.

"На видео читающий наставления главный учитель медресе Абдужаппар Сманов со своими внуками. Внуки, чтобы получить благословление дедушки, часто показывают любовь и уважение к нему таким образом (делая массаж - прим. ред.)", - заявили в управлении.

Напомним, в прошлом году в Жамбылской области разгорелся скандал после того, как в Сети появилось видео с целительницей, которую с почестями встречают в школе. После возмущений казахстанцев и родителей учеников замакима района и директора школы уволили, а руководителя отдела внутренней политики района Т.Рыскулова и акима села Теренозек наказали.

В начале учебного года общественный резонанс вызвало также видео, на котором запечатлен разговор учительницы с ученицей. В управлении образования сообщали, что начали в отношении учительницы проверку.