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Подснежники зацвели в Алматы (видео)

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Подснежники в Главном ботаническом саду Алматы
Подснежники в Главном ботаническом саду Алматы. Кадр из видео: instagram/botsadkz

Главный ботанический сад Алматы на своей Instagram-странице поделился радостной новостью - в южной столице распустились подснежники, передает NUR.KZ.

"А вот теперь можно с уверенностью сказать, что весна наступила, ведь в ботсаду проклюнулись первые галантусы, или, как их по-другому называют, подснежники.

Обычно эти прекрасные нежные первоцветы цвели в ботсаду в феврале и даже в январе, но из-за снежной и продолжительной зимы цветение немного задержалось", - рассказали в ботаническом саду.

Отмечается, что горожане тоже могут полюбоваться их красотой, посетив ботанический сад и записавшись на экскурсию с гидом.

Алматинцам напомнили, что первоцветы очень уязвимы, поэтому горожан просят бережно относиться к ним, не ходить по газонам и полянам и тем более не срывать цветы.

"Давайте любоваться великолепием подснежников издалека, чтобы они радовали нас весь сезон цветения и каждый год!" - добавили в саду.

Отметим, согласно информации из Большой советской энциклопедии, подснежник, или галантус, растет большей частью в предгорных и горных лесах или на высокогорных лугах.

Распространены в Малой Азии, Центральной и Южной Европе; 1 вид - в Ливане. Также их разводят как ранневесенние декоративные растения.

Напомним, в прошлом году подснежники в ботаническом саду расцвели в этот же день, 12 марта, а вот два года назад, в 2023-м, прямо в первый день весны - 1 марта.

Добавим, что в Туркестанской области подснежники распустились еще в первых числах февраля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227298-podsnezhniki-zacveli-v-almaty-video/