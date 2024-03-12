Подснежники зацвели в ботсаду Алматы с приходом весны (видео)

В главном ботаническом саду Алматы зацвели подснежники. Фотографии первых в этом году галантусов опубликованы на странице сада в Instagram, передает NUR.KZ.

"Теперь точно можем сказать, что наступила весна! Ведь мы наконец дождались цветения галантусов в ботсаду, или, как их по-другому называют, подснежников. На самом деле, первые робкие ростки этих цветов появились еще в середине января, однако наступившие холода и обильный снег не дали им расцвести в полной мере", - говорится в сообщении ботсада.

Тех, кто желает насладиться красотой первых подснежников, сотрудники сада просят записываться на экскурсию с гидом по телефону +7 708 970 58 66.

Здесь же напомнили, что галантусы занесены в Красную книгу Казахстана.

"Поэтому просим бережно относиться к ним, не ходить по газонам и полянкам и тем более не срывать цветы. Уничтожение краснокнижных видов растений грозит наказанием в виде штрафа и даже лишением свободы до трех лет. Пожалуйста, наслаждайтесь красотой первоцветов на расстоянии", - отмечается в сообщении.

В прошлом году подснежники в ботаническом саду расцвели прямо в первый день весны - 1 марта.

Мы также писали, что в начале января подснежники зацвели в горах Алматинской области, а также в Туркестанской области.

По данным из Большой советской энциклопедии, подснежник, или галантус, растет большей частью в предгорных и горных лесах или на высокогорных лугах. Распространены в Малой Азии, Центральной и Южной Европе; 1 вид – в Ливане. Также их разводят как ранневесенние декоративные растения.