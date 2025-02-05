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Подснежники зацвели на юге Казахстана (видео)

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Подснежник зацвел в горах Туркестанской области
Подсженик. Кадр из видео: instagram.com/timur_baigulov

Казахстанец Тимур Байгулов выложил на своей странице в Instagram кадры, на которых видно расцветшие в горах Туркестанской области подснежники, передает NUR.KZ.

Гид и фотограф Тимур Байгулов рассказал своим подписчикам, что на юге Казахстана уже зацвели подснежники. Видео, снятое в горах Казыгурт, он выложил в своих соцсетях.

"Зима не закончилась, но в Туркестанской области уже цветут подснежники. Смотрите, какая красота, нереально красиво", - сказал Байгулов.

Подписчики гида поблагодарили мужчину за видео с подснежником.

"Я вам завидую уже больше 20 лет я не видела подснежники", "Какая красота", " Рахмет Вам, что поделились этим", "Весна уже совсем скоро", - написали подписчики под видео.

По данным из Большой советской энциклопедии, подснежник, или галантус, растет большей частью в предгорных и горных лесах или на высокогорных лугах. Распространены в Малой Азии, Центральной и Южной Европе, Ливане. Также их разводят как ранневесенние декоративные растения.

В январе прошлого года мы писали, что подснежники зацвели в горах близ Алматы - цветы обнаружили жители Талгара.

Кроме того, подснежники распустились тогда и в Туркестанской области. Цветы заметили на территории природного парка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2218218-podsnezhniki-zacveli-na-yuge-kazahstana-video/