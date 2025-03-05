Свыше 100 жителям Алматинской области вернут уплаченные налоги и отчисления

В Алматинской области 23 человека с инвалидностью несвоевременно получили протезно-ортопедические средства, а свыше 100 человек необоснованно заплатили налоги и соцотчисления, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в ходе надзорной деятельности прокуратура Талгарского района выявила факты несвоевременного обеспечения лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими средствами, обеспечивающими качественную реабилитацию.

Так, родители 19 детей с инвалидностью и 4 взрослых лица с инвалидностью подали заявки на их получение еще в апреле прошлого года через портал социальных услуг.

"Несмотря на жизненную важность этих средств, подрядная организация сорвала сроки исполнения заказов и не предоставила необходимые изделия, что привело к нарушению прав граждан", - отметили в прокуратуре Алматинской области.

Благодаря мерам прокурорского надзора всех 23 жителей региона с ограниченными возможностями обеспечили положенными средствами реабилитации.

В другом случае прокуратура города Алатау пресекла факты взыскания у 101 лица с инвалидностью налоговых платежей на транспорт и удержания социальных отчислений на 6 млн тенге.

В целях защиты их прав прокуратура внесла акт надзора, по которому производится возврат излишне уплаченных сумм.

"Работа по обеспечению соблюдения прав и законных интересов граждан, особенно социально уязвимых категорий населения, продолжается", - подчеркнули в надзорном органе.

Ранее в области Жетісу трех медработников привлекли к ответственности за нарушение прав граждан. Онкобольные не могли оформить инвалидность и получить социальное пособие, так как их не направляли на медико-социальную экспертизу.

А в Павлодаре защитили права лиц с инвалидностью при пользовании услугой инватакси. В частности, в автомобилях отсутствовали поручни и приспособления для фиксации кресел-колясок. Виновные лица понесли наказание.