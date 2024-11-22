500 человек лишили права на жилье в Актобе

В ходе проверки прокуратурой Актобе выявлены нарушения прав 500 человек с инвалидностью, которых не поставили на учет для обеспечения жильем, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокуратурой Актобе в ходе проверки городского отдела занятости и социальных программ установлено 500 лиц с инвалидностью 1 и 2 групп, не поставленных на учет как нуждающиеся в жилье.

Эти факты являются нарушением прав людей с ограниченными возможностями, поскольку постановка на данный учет является одной из гарантий обеспечения их доступным жильем.

Согласно законодательству, люди с инвалидностью, не имеющие собственного жилья, имеют право быть включенными в списки нуждающихся для последующего получения социального жилья или получения государственной поддержки на улучшение жилищных условий.

Кроме того, прокуратура выявила факты неоказания социальной помощи 39 лицам с инвалидностью, причитающейся ко Дню Конституции в размере 1 950 000 тенге, а также единовременной выплаты 17 гражданам на сумму 850 тыс. тенге.

Также установлены 152 факта нерешенной разработки индивидуальной программы реабилитации лиц с инвалидностью 1 группы и нереализации 200 ИПР.

В ведомстве отметили, что в настоящее время права инвалидов восстановлены, они поставлены на жилищный учет, и им произведены все необходимые выплаты.

Ранее сообщалось, что специально для нуждающихся граждан, стоящих в очереди на жилье от государства, в Казахстане ввели жилищные сертификаты на 1,5 млн тенге. Эти средства можно использовать для оплаты первоначального взноса по некоторым ипотечным программам. Возвращать их не нужно.

Также стало известно, что в Казахстане планируют изменить правила начисления государственной премии на вклады, открытые в системе жилстройсбережений. Для некоторых граждан хотят ее отменить.