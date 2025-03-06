"Президентское оповещение" в телефонах напугало астанчан и прервало заседание сената (видео)

Система оповещения заработала в телефонах жителей Астаны. Напугали звуки сирены и участников круглого стола в сенате парламента, передает корреспондент NUR.KZ.

Жителей Астаны сегодня напугали звуки сирены, которые начали исходить из телефонов горожан. Сопровождались они текстовым сообщением: "Президентское оповещение. Не беспокойтесь. Проверка системы оповещения".

Система оповещения на телефоне. Скрин: NUR.KZ

Система оповещения прервала и заседание круглого стола в сенате - во время доклада раздались звуки сирены. Когда депутаты поняли, что заседанию помешало "президентское оповещение" на телефонах, последовал комментарий: "Ничего себе, круто".

В пресс-службе МЧС сообщили, что инициаторами запуска данной системы оповещения на телефонах является не их ведомство. И пока они выясняют, кто все же "запустил" сирены на телефонах.

Позже в МЧС дополнили, что ведомство не имеет отношения к проводимым техническим работам по проверке системы Mass Alert.

"Запуск технической проверки данной системы не инициировался Министерством по чрезвычайным ситуациям. Дополнительно сообщаем, что МЧС не осуществляет контроль или управление платформой Mass Alert и не несет ответственности за ее техническое обслуживание, настройку или тестирование", - отмечается в сообщении.

Позже объяснение предоставили и в пресс-службе Минцифры, опубликовав комментарий в Telegram-канале.

"Сегодня в Астане у жителей и гостей города в смартфонах сработало Национальное оповещение. Сообщаем, что в настоящее время проводятся работы по подключению Астаны к системе массового оповещения в случаях чрезвычайных ситуаций по технологии Cell Broadcast.

Данное оповещение проводилось в режиме тестирования. Просим не беспокоиться и доверять только официальным источникам информации", - сообщили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что 6-7 марта в северных, восточных и центральных регионах страны пройдет второй этап Республиканского командно-штабного учения "Көктем-2025" по подготовке органов к ликвидации ЧС в условиях паводкового периода.

Республиканский штаб по координации и руководству учением будет располагаться в городе Костанай. В рамках учения в течение двух дней в Астане, а также в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, области Абай и Ұлытау будет проводиться комплекс профилактических мероприятий.

"В целях проверки готовности системы оповещения территориального уровня по сигналу "Внимание всем!", 6 марта 2025 года в 11:00 будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен в 9 регионах страны. В связи с этим просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам", - отмечалось в сообщении МЧС.

Отметим также, что в Алматы в октябре проходила проверка - осуществлялось включение сирен, перехват теле и радиоканалов, а также рассылка уведомлений через мобильные приложения. Тогда в акимате сообщали о массовом тестировании системы экстренного оповещения Mass Alert.

Эксперты заявляли, что система Mass Alert имеет ряд преимуществ в сравнении с SMS. Оповещение приходит абонентам по всей зоне покрытия сети мобильными операторами, так и в отдельно выбранных географических зонах. Кроме того, система работает в условиях перегрузки сетей. Главное преимущество технологии Cell Broadcast - мгновенное и массовое оповещение сразу всех абонентов в зоне покрытия.