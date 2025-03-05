Разгуливающая по Семею лошадь сбила женщину (видео)

В Семее бродячая лошадь, разгуливающая по городу, сбила женщину на пешеходном переходе и столкнулась с автомобилем, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Семее сотрудники полиции при поддержке ОО "Общество содействия автомобилистам" провели мероприятия по отлову лошади, свободно разгуливавшей по улицам города.

"Бесконтрольное передвижение животного по проезжей части привело к двум происшествиям: на пешеходном переходе лошадь сбила женщину, а также столкнулась с автомобилем", - рассказали в ДП области Абай.

В настоящее время животное отловлено и помещено на специализированную штрафстоянку для бродячего скота.

Полицейские ведут работу по установлению владельца, которому грозит административная ответственность за нарушение правил содержания сельскохозяйственных животных. Кроме того, ему предстоит возместить причиненный ущерб пострадавшим в гражданском порядке.

В области Абай продолжается создание специализированных штрафстоянок для бесконтрольно передвигающегося скота - их число уже достигло 148.

Департамент полиции напомнил владельцам сельскохозяйственных животных о необходимости строгого соблюдения правил их содержания.

"Бесконтрольный выход скота на дороги и общественные места представляет угрозу для безопасности граждан и влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством", - отметили в ведомстве.

Ранее жителей Алматы удивила косуля, бегавшая по улицам в верхней части города. Горожане переживали за животное, но не знали, как ему помочь. Животное заметили в микрорайоне Каргалы. Косуля бежала прямо по тротуару и, по словам очевидцев, была сильно напугана.

А в Актау барана заставили кататься на санках. Видео, снятое на горке, распространилось в Instagram и возмутило пользователей. Они потребовали наказать мужчину за жестокое обращение с животными. Позже полиция Актау опубликовала кадры, на которых автор ролика попросил прощения и заверил, что баран травм не получил.