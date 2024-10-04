Грубые нарушения в работе инватакси нашли в Павлодаре

В Павлодаре защитили права лиц с инвалидностью при пользовании услугой инватакси. Виновные лица понесли наказание, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Павлодара выявила грубые нарушения при предоставлении услуг инватакси.

"В частности, в автомобилях отсутствуют поручни и приспособления для фиксации кресел-колясок, поставщиком не подтверждено соответствие требованиям безопасности", - уточнили в прокуратуре Павлодарской области.

По акту надзора нарушения устранены, виновные лица понесли наказание. Права лиц с инвалидностью были восстановлены.

Ранее в Павлодарской области обнаружили несколько социальных объектов, недоступных для людей с особыми потребностями. Из бюджета выделили около 1 млн тенге, на которые произвели ремонт и строительство пандусов с установлением тактильных полос, кнопок вызова помощи в 9 административных зданиях.

Также в Павлодаре осудили пятерых экс-чиновников, которые путем мошенничества похитили почти 90 млн тенге бюджетных средств. Деньги выделялись якобы на работу индивидуальных помощников инвалидов.