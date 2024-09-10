Онкобольные не могли оформить инвалидность и пособия в области Жетісу

В области Жетісу медработников привлекли к ответственности за нарушение прав граждан. Онкобольные не могли оформить инвалидность и пособие, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуроры установили, что в 2024 году медицинские организации не направили на медико-социальную экспертизу 18 жителей области Жетісу, которые состояли на диспансерном учете с онкологическими заболеваниями 3-4 группы.

"Таким образом их лишили возможности оформить инвалидность и получить гарантированное социальное пособие", - пояснили в надзорном органе.

По акту прокурорского надзора нарушения устранили. Все лица были направлены на медико-социальную экспертизу, из них уже двое получили статус инвалидности с назначением социальных выплат. По остальным проводится работа по комплексной оценке состояния их здоровья.

"За нарушение права граждан на социальное обеспечение к ответственности привлечены три медработника", - уточнили в прокуратуре области Жетісу.

Отметим, что по ст.155 Социального кодекса РК установление инвалидности, степени утраты трудоспособности лица осуществляется путем очного или заочного проведения медико-социальной экспертизы уполномоченным государственным органом.

Медико-социальная экспертиза осуществляется исходя из комплексной оценки состояния организма на основе анализа клинико-функциональных, социальных, профессиональных и психологических данных освидетельствуемого лица с использованием классификаций и критериев в порядке, определенном уполномоченным государственным органом.