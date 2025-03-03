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Барана заставили кататься на санках в Актау: владелец животного извинился (видео)

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Баран стоит в стаде
Баран. Иллюстративное фото: pexels.com

В соцсетях распространилось видео, на котором барана заставляют кататься на санках. Зоозащитники и пользователи соцсетей возмутились кадрами, а полицейские нашли хозяина животного.

О произошедшем сообщило издание Lada.kz.

На распространившихся в Instagram кадрах мужчина усадил с собой на санки барана, чтобы вместе скатиться с горки. При этом животное падает, пытается убежать, но его хватают и сажают обратно.

Помимо этого, на видео запечатлено, как в упавшего барана врезается толпа катившихся с горки людей, и животное вынужденно терпит боль, не имея возможности сбежать.

Пользователей ролик возмутил, они потребовали наказать мужчину за жестокое обращение с животными.

Позже полиция Актау опубликовала на своей Instagram-странице видео. На кадрах автор ролика попросил прощения. Он заявил, что животное чувствует себя хорошо и никаких травм не получило.

"Мы катались на санях с бараном по снегу в целях рекламы. На месте хотели подарить его одному человеку. Состояние животного хорошее, он не получил никаких травм, и у нас не было намерения причинить ему вред. Мы приносим извинения всему народу Мангистау и обещаем, что подобное больше не повторится", - заявил мужчина.

Отметим, что в соответствии со статьей 407-1 КоАП РК жестокое обращение с животными, если это деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере пяти МРП (19 660 тенге), на должностных лиц - в размере 10 МРП (39 320 тенге).

Напомним, ранее в Атырауской области приговорили к ограничению свободы двух парней, которые заживо сожгли собаку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224926-barana-zastavili-katatsya-na-sankah-v-aktau-vladelec-zhivotnogo-izvinilsya-video/