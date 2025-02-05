Женщина сутки пролежала на полу своей квартиры в Кокшетау, пока ее не нашли

Пожилая жительница Кокшетау сутки лежала без помощи. Ее спас офицер Нацгвардии, который залез в окно квартиры на втором этаже, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, командир взвода воинской части 5510 Национальной гвардии МВД РК города Кокшетау Еркен Халиолин спас пожилую женщину, которая почти сутки пролежала без движения на полу своей квартиры.

Во время патрулирования к начальнику войскового наряда и патрульным обратился за помощью местный житель Нурбол Кабдинов.

Он сообщил, что в одном из ближайших жилых домов проживает его пожилая родственница, которая перестала отвечать на телефонные звонки и не открывает дверь.

"Моя 73-летняя тетя не уезжала к родственникам или детям, я решил прийти к ней домой, но дверь никто не открыл. Не дождавшись приезда МЧС и скорой помощи, я решил обратиться к военнослужащим Национальной гвардии и попросил их о помощи", - рассказал мужчина.

Гвардейцы сразу же сообщили о происшествии дежурному по войсковым нарядам.

"Как выяснилось, ночью женщина потеряла равновесие и упала, получив переломы бедра и плеча", - уточнили в МВД.

Оперативно прибывший на место дежурный Еркен Халиолин взобрался через окно и проник в квартиру пожилой женщины на втором этаже. Офицер заметил пенсионерку, лежащую на полу в коридоре, и оказал пострадавшей первую помощь, после чего она была передана медикам.

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