Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Звал на помощь: мужчину придавило 300 кг сена в ЗКО

Опубликовано:

Спасение мужчины в ЗКО
Пострадавший. Фото: МЧС РК

Мужчину в ЗКО придавил 300-килограммовый рулон сена - крики о помощи услышал случайный прохожий, который вызвал спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошел сегодня в селе Каратобе. Мужчину 1982 года рождения придавило 300-килограммовым рулоном сена. Случайный прохожий, услышавший его зов о помощи, вызвал спасателей.

Спасатели применили специальное оборудование для безопасного освобождения мужчины и после чего передали его сотрудникам скорой помощи.

В настоящий момент здоровью мужчины ничего не угрожает.

Напомним, осенью в Алматы мужчину придавило металлическим каркасом весом 300 кг. Пострадавший получил множественные переломы: врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также множественные переломы костей таза и ребер. Тяжелые повреждения сопровождались синдромом длительного сдавления и шоком 2-3 степени.

А на днях в Астане на мужчину упали футбольные ворота, в результате чего тот погиб. В полиции по данному факту возбудили уголовное дело.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2221136-zval-na-pomoshch-muzhchinu-pridavilo-300-kg-sena-v-zko/