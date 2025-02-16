Звал на помощь: мужчину придавило 300 кг сена в ЗКО

Мужчину в ЗКО придавил 300-килограммовый рулон сена - крики о помощи услышал случайный прохожий, который вызвал спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошел сегодня в селе Каратобе. Мужчину 1982 года рождения придавило 300-килограммовым рулоном сена. Случайный прохожий, услышавший его зов о помощи, вызвал спасателей.

Спасатели применили специальное оборудование для безопасного освобождения мужчины и после чего передали его сотрудникам скорой помощи.

В настоящий момент здоровью мужчины ничего не угрожает.

Напомним, осенью в Алматы мужчину придавило металлическим каркасом весом 300 кг. Пострадавший получил множественные переломы: врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также множественные переломы костей таза и ребер. Тяжелые повреждения сопровождались синдромом длительного сдавления и шоком 2-3 степени.

А на днях в Астане на мужчину упали футбольные ворота, в результате чего тот погиб. В полиции по данному факту возбудили уголовное дело.