Водитель наехал на выбоину в Петропавловске и получил полмиллиона тенге

Житель Петропавловска через суд взыскал сумму ущерба за повреждение авто после проведения ремонтных работ на дороге, передает NUR.KZ со ссылкой на Северо-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело рассмотрели в суде №2 Петропавловска.

"В мае 2024 года на улице Абая в Петропавловске был поврежден автомобиль истца по причине наезда на выбоину на асфальте после ремонтных работ", - установил суд.

Согласно протоколу об административном правонарушении к ответственности был привлечен руководитель ТОО "Қызылжар су".

Водитель обратился в суд с иском к ответчику о возмещении ущерба, указав, что по его вине был причинен материальный ущерб на сумму 498 904 тенге. Материальный ущерб подтверждался отчетом об оценке.

"Ответчик отрицал свою вину и утверждал, что ремонтные работы канализационного коллектора на улице Абая в Петропавловске производились подрядной организацией", - отметили в суде.

Однако суд установил, что ответственность за ненадлежащую работу и отсутствие дорожного знака не возложена на подрядную организацию, а, наоборот, ответчик понес наказание в виде административного штрафа.

"ТОО "Қызылжар су" несет гражданско-правовую ответственность за ущерб перед истцом, поскольку является балансодержателем подземных коммуникаций, ремонт которых производился на месте ДТП", - пришел к выводу суд.

Учитывая все представленные по делу доказательства, суд удовлетворил требования автовладельца и взыскал с ТОО "Қызылжар су" сумму ущерба. Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее в Астане рассмотрели дело казахстанца, который обратился с иском к ТОО о взыскании стоимости ремонта автомобиля. Машина была повреждена крупным градом, когда находилась на открытой стоянке сервисного центра. Суд посчитал, что ответчик не обеспечил надлежащую защиту автомобиля от неблагоприятных погодных условий.

А в Караганде суд обязал коммунальное предприятие "Қарағанды Су" возместить ущерб автовладельцу, чья машина была повреждена из-за наезда на открытый водопроводный колодец. Факт наезда и повреждения автомобиля подтверждался фото с места происшествия, показаниями сотрудников полиции и другими доказательствами.