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Уволенный военнослужащий добился приватизации квартиры в Актау

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Мужчина получил квартиру
Ключи от квартиры. Иллюстративное фото: Malkovstock / Getty Images

В Мангистауской области защитили права бывшего военнослужащего на рассмотрение его заявления о приватизации квартиры жилищной комиссией, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, СМАС Мангистауской области рассмотрел административное дело по иску местного жителя к РГУ "Актауская районная эксплуатационная часть" (РЭЧ) Министерства обороны Республики Казахстан о признании незаконными бездействия по ненаправлению заявления о приватизации квартиры на рассмотрение жилищной комиссией гарнизона и понуждении устранить допущенные нарушения.

Суд установил, что истец по приказу Министерства обороны был уволен в запас с воинской службы в связи с сокращением штатов. Его выслуга лет составляет в календарном исчислении 11 лет 4 месяца 19 дней.

На основании договора от 5 апреля 2015 год из государственного жилищного фонда на условиях найма РЭЧ истцу предоставила двухкомнатную квартиру, расположенную в 21 микрорайоне Актау.

4 июня 2024 года истец на имя начальника РЭЧ обратился с заявлением о даче разрешения на приватизацию служебной квартиры по остаточной стоимости с приложением отчета об оценке ее остаточной стоимости.

1 октября 2024 года РЭЧ предоставила ответ, что оснований для снижения балансовой стоимости жилища на основании отчета об оценке не имеется. Не согласившись с действиями ответчика, бывший военнослужащий обратился в суд.

"Согласно ст.101 "Закона о жилищных отношениях", военнослужащие, имеющие выслугу 10 лет и более в календарном исчислении, а также лица, уволенные с воинской службы в связи с сокращением штатов, вправе приватизировать по остаточной стоимости занимаемые ими жилища, приравненные к служебным", - отметили в суде.

Служебное жилище из жилищного фонда государственных учреждений предоставляется на основании решения жилищной комиссии.

После поступления какого-либо рапорта (заявления) о приватизации, соответствующий рабочий орган должен направить его для рассмотрения (разрешения) в соответствующую жилищную комиссию гарнизона.

"Вопрос расчета (установления, определения) остаточной стоимости жилища производится после принятия решения жилищной комиссией о приватизации жилища с одновременным ее указанием в протоколе. Однако заявление истца не было направлено для рассмотрения в жилищную комиссию гарнизона", - пояснили в суде.

Суд исходя из принципов законности иск бывшего военнослужащего удовлетворил. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее житель Атырауской области, сотрудник Пограничной службы КНБ, подал иск к работодателю из-за полученного отказа в жилищной выплате. Суд установил, что мужчина, купивший жилье в ипотеку, вправе претендовать на жилищные выплаты с момента подачи рапорта.

А в Павлодаре участковый инспектор обратился с иском к департаменту полиции, чтобы восстановить свои жилищные права и получить выплаты. При переводе в областной центр мужчину не обеспечили служебным жильем, а собственного жилья на территории страны он не имеет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2225076-uvolennyy-voennosluzhashchiy-dobilsya-privatizacii-kvartiry-v-aktau/