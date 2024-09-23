Участковый инспектор подал в суд на департамент полиции и выиграл в Павлодаре
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В Павлодаре участковый инспектор подал иск к департаменту полиции, чтобы восстановить свои жилищные права и получить выплаты, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в СМАС Павлодарской области обратился участковый инспектор, который работает в органах полиции с 2006 года. Он нес службу в разных районах Павлодарской области.
Из материалов дела следует, что при переводе в Павлодар мужчину не обеспечили служебным жильем, а собственного жилья на территории Казахстана он не имеет.
В связи с этим участковый инспектор обратился в департамент полиции для получения жилищных выплат.
По закону при отсутствии у сотрудника полиции жилья по месту службы ему назначаются жилищные выплаты. Однако жилищная комиссия отказала, так как ранее у истца якобы была приватизация жилья в сельской местности.
"Согласно мотивированной позиции вышестоящего административного органа следует, что данному сотруднику полиции необходимо назначить жилищные выплаты, так как по месту службы в Павлодаре у него нет жилья", - установил суд.
Решением СМАС Павлодарской области иск удовлетворен. На жилищную комиссию возложена обязанность по назначению жилищных выплат. В адрес административного органа судом вынесено частное определение.
Судебные акты уже вступили в законную силу.
Ранее жительница Павлодарской области через суд добилась права на получение жилья из жилфонда, так как в квартире ее супруга нет необходимых бытовых условий. Там отсутствует тепло и вода, не работает канализация, а женщина при этом имеет инвалидность.
А в Западно-Казахстанской области внуков вдовы участника Великой Отечественной войны хотели лишить предоставленного акимом Уральска жилья. Суд обязал восстановить их в списке нуждающихся в жилище из государственного фонда.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2164923-uchastkovyy-inspektor-podal-v-sud-na-departament-policii-i-vyigral-v-pavlodare/