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Участковый инспектор подал в суд на департамент полиции и выиграл в Павлодаре

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Полицейский в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

В Павлодаре участковый инспектор подал иск к департаменту полиции, чтобы восстановить свои жилищные права и получить выплаты, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в СМАС Павлодарской области обратился участковый инспектор, который работает в органах полиции с 2006 года. Он нес службу в разных районах Павлодарской области.

Из материалов дела следует, что при переводе в Павлодар мужчину не обеспечили служебным жильем, а собственного жилья на территории Казахстана он не имеет.

В связи с этим участковый инспектор обратился в департамент полиции для получения жилищных выплат.

По закону при отсутствии у сотрудника полиции жилья по месту службы ему назначаются жилищные выплаты. Однако жилищная комиссия отказала, так как ранее у истца якобы была приватизация жилья в сельской местности.

"Согласно мотивированной позиции вышестоящего административного органа следует, что данному сотруднику полиции необходимо назначить жилищные выплаты, так как по месту службы в Павлодаре у него нет жилья", - установил суд.

Решением СМАС Павлодарской области иск удовлетворен. На жилищную комиссию возложена обязанность по назначению жилищных выплат. В адрес административного органа судом вынесено частное определение.

Судебные акты уже вступили в законную силу.

Ранее жительница Павлодарской области через суд добилась права на получение жилья из жилфонда, так как в квартире ее супруга нет необходимых бытовых условий. Там отсутствует тепло и вода, не работает канализация, а женщина при этом имеет инвалидность.

А в Западно-Казахстанской области внуков вдовы участника Великой Отечественной войны хотели лишить предоставленного акимом Уральска жилья. Суд обязал восстановить их в списке нуждающихся в жилище из государственного фонда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2164923-uchastkovyy-inspektor-podal-v-sud-na-departament-policii-i-vyigral-v-pavlodare/

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