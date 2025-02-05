Искали сына 2,5 месяца: пропавшего мужчину нашли в Кызылординской области

Стражи порядка нашли мужчину, которого 2,5 месяца искали его пожилые родители. У него не было документов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

По информации ведомства, полицейские Кызылординской области остановили мужчину в центре города и выяснили, что у него нет документов, удостоверяющих личность. После его доставили в приемник-распределитель для лиц без постоянного места жительства и документов и начали поиски родственников.

Выяснилось, что мужчину ищут пожилые родители в Кордайском районе Жамбылской области.

Женщина, которая 2,5 месяца искала сына, поблагодарила стражей порядка.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении. Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.