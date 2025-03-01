Подполковник лично отвез из одного региона Казахстана в другой и передал матери пропавшую дочь

Акмолинские полицейские помогли жительнице Карагандинской области найти и вернуть домой ее пропавшую дочь, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 27 февраля в полицию Коргалжинского района поступило обращение о розыске женщины 1981 года рождения. Ее мать, проживающая в Сарани, сообщила, что дочь перестала выходить на связь 24 февраля.

По информации полиции Карагандинской области, ее телефон последний раз был активен на территории Коргалжинского района.

Обеспокоенная мать переживала за судьбу дочери, опасаясь, что с ней могло случиться несчастье.

Полицейские Коргалжинского района под руководством заместителя начальника отдела полиции, подполковника Курмангожи Кусаинова оперативно провели поисковые мероприятия.

В тот же день они установили местонахождение женщины - она устроилась работать поваром в одном из местных хозяйств.

"Учитывая, что женщина злоупотребляет спиртными напитками, подполковник полиции лично отвез ее в Карагандинскую область и передал обеспокоенной матери.

Благодарная женщина выразила признательность полицейским за их оперативную работу, помощь и неравнодушие", - отметили в ДП Акмолинской области.

Недавно стало известно, что пропавшую полгода назад несовершеннолетнюю нашли на съемной квартире под Алматы. Как выяснилось, 17-летняя девушка ушла из дома со своим знакомым и скрывалась. В настоящее время она в целости и сохранности передана родителям.

Также в Алматы нашли пропавшую 4 года назад девушку. О пропаже 16-летней дочери жительница Туркестанской области сообщила в полицию летом 2021 года. Оказалось, что девушка работала в заведении общепита южной столицы.