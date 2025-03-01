Отец безразлично относился к судьбе своего сына и оказался в суде в Астане

Столичный ювенальный суд рассмотрел дело о лишении родительских прав отца в отношении его несовершеннолетнего сына, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Астаны.

Как сообщается на официальной странице судов Астаны в Facebook, иск был мотивирован тем, что отец ребенка с его рождения уклоняется от выполнения родительских обязанностей по воспитанию и материальному содержанию сына, к его судьбе относится безразлично, не заботится о здоровье ребенка.

Судом установлено, что ответчик имеет задолженность по алиментам в размере более 4 млн тенге.

Привлеченным специалистом-психологом выявлено, что ребенок не проявляет желания общаться с отцом.

Ответчик подтвердил, что не имеет материальной возможности содержать сына, поскольку никогда не работал официально, страдал зависимостью азартными играми около 20 лет. Все время не общался и не участвовал в жизни ребенка. В будущем также не намерен принимать участие в его воспитании.

Поэтому суд удовлетворил иск. Также суд указал, что с лишением родительских прав отец не освобождается от дальнейшего содержания ребенка.

Решение вступило в законную силу.

Ранее в Актюбинской области суд обязал мужчину выплачивать алименты не только в размере 1/4 части от дохода, но и в твердой сумме 20 МРП.

Также гражданское дело по иску об изменении размера алиментов и взыскании их в твердой денежной сумме рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних области Ұлытау. Суд изменил размер алиментов и установил их в твердой денежной сумме - 25 МРП (98 300 тенге) ежемесячно.