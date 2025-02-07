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Алименты в твердой денежной сумме будет платить один из родителей в области Ұлытау

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Деньги в руке у мужчины
Мужчина держит в руке деньги. Иллюстративное фото: Svetlana Verbitskaya / Getty Images

В области Ұлытау истец потребовал алименты на ребенка на сумму более 200 тыс. тенге, но решением суда получил меньше, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску об изменении размера алиментов и взыскании их в твердой денежной сумме рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних области Ұлытау.

Суд установил, что стороны являются родителями несовершеннолетнего 2008 года рождения. Ранее суд вынес решение о взыскании алиментов с ответчика, однако истец посчитал их недостаточными и потребовал увеличить сумму до 55 МРП (в 2025 году - 216 260 тенге).

Суд частично удовлетворил иск, изменив размер алиментов и установив их в твердой денежной сумме - 25 МРП (98 300 тенге) ежемесячно.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в Шымкенте рассмотрели гражданское дело о взыскании алиментов на содержание супруги до достижения детьми 3-летнего возраста. Суд установил, что отец несовершеннолетних материально не обеспечил должным образом свою семью.

А жителю Костанайской области назначили административный арест за неисполнение обязанностей по уплате алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. Он должен был отдавать четверть заработка и иного дохода, но без уважительных причин умышленно уклонялся от уплаты алиментов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2218688-alimenty-v-tverdoy-denezhnoy-summe-budet-platit-odin-iz-roditeley-v-oblasti-lytau/