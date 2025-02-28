"Ни разу не нарушила ПДД": 74-летняя таксистка работает в Атырауской области

В Атырауской области работает 74-летняя водитель такси Сауле Мусаева. Она управляет авто более 30 лет и строго придерживается правил дорожного движения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на трассе Макат - Доссор в Атырауской области есть водитель, который никогда не нарушает правила дорожного движения. Это 74-летняя пенсионерка Сауле Мусаева, которая более 30 лет управляет автомобилем, из них 22 года работает в службе такси.

"Она строго придерживается всех правил - никогда не превышает скорость, всегда уступает дорогу пешеходам и не отвлекается на телефон за рулем. За годы работы она преодолела тысячи километров, доказывая, что осторожность и дисциплина - основа безопасности на дороге", - отметили в пресс-службе ДП Атырауской области.

"Вождение - это не просто держать руль и нажимать на педали. Это огромная ответственность. Многие водители спешат, не задумываясь о последствиях, но на дороге важна каждая секунда. Одна ошибка может привести к трагедии. Поэтому я всегда строго соблюдаю правила и советую это всем", - поделились Сауле Мусаева.

Казахстанка окончила Алматинский технический институт по специальности "инженер-технолог". За свою карьеру она работала инженером, экономистом, директором фабрики, а после выхода на заслуженный отдых преподавала в автошколе Макатского района.

Любовь к автомобилям у Сауле Мусаевой появилась еще в детстве, а первый собственный автомобиль она приобрела в 1998 году. С тех пор она сменила несколько машин, но неизменно остается преданной своему делу.

"Сауле Мусаева - пример для всех водителей нашего района. Ее знают и уважают за аккуратность и выдержку. За всю свою карьеру она ни разу не нарушила правила дорожного движения. Именно такие опытные и ответственные водители должны стать ориентиром для молодежи. В преддверии весеннего праздника мы решили поздравить Сауле апа и выразить ей искреннюю благодарность", - отметил майор полиции, участковый инспектор управления местной полицейской службы Макатского районного отдела полиции Сайфолла Капанов.

В знак признательности сотрудники полиции вручили 74-летней таксистке цветы и памятный подарок.

Ранее стало известно, что житель Актобе Женис Бегалиев никогда не нарушал правила дорожного движения. И это при том, что за рулем он уже более 25 лет и 8 лет подрабатывает в такси. В полиции мужчине вручили благодарственное письмо и наградили.

А в Алматы водитель общественного транспорта помог пассажиру с ограниченными возможностями попасть в автобус. За это Канат Ахметов получил благодарность и подарок от имени акима мегаполиса Ерболата Досаева. Сам водитель отметил, что делал свою работу, выполняя предписанные инструкцией действия.

Позже президент Казахстана за социально-общественную активность и проявленную гражданскую ответственность наградил водителя Каната Ахметова медалью "Шапағат".