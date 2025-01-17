Ни разу не нарушал за 25 лет: водителя с чистой репутацией нашли в Актобе

Житель Актобе Женис Бегалиев никогда не нарушал правила дорожного движения. И это при том, что за рулем он уже более 25 лет, передает Первый канал "Евразия".

Женис Бегалиев по образованию строитель, а 8 лет назад мужчина начал подрабатывать в такси.

"Раньше думал, что дорожная полиция умеет только штрафовать. Но сегодня убедился, что это не так. Они приехали, вручили благодарственное письмо, наградили, поблагодарили. Это было очень приятно, даже не ожидал. Хотелось бы пожелать остальным водителям быть внимательными, не спешить, особенно в сложных погодных условиях, и соблюдать правила дорожного движения", - поделился водитель Женис Бегалиев.

Отмечается, что в Казахстане только за первые девять месяцев прошлого года за нарушения на дорогах водительских прав лишили более 20 тыс. человек.

Ранее в Караганде наградили героя, спасшего автомобили от пожара. Благодарственное письмо вручили за проявленное мужество и самоотверженность. Мужчина своими оперативными действиями оттащил горящий автомобиль на безопасное место, предотвратив возможное возгорание и взрыв других машин.

А в Алматы водитель общественного транспорта помог пассажиру с ограниченными возможностями попасть в автобус, чем восхитил пользователей соцсетей. Он получил благодарность и подарок от имени акима мегаполиса Ерболата Досаева. Водитель выразил признательность за внимание к его поступку.