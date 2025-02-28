Владельцу лимузина отменили налог на 1,7 млн тенге в Жамбылской области
Опубликовано:
В Жамбылской области признали незаконным начисление налоговой задолженности на лимузин на сумму 1,7 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, истцу на праве частной собственности принадлежит лимузин Lincoln Town Car 1999 года выпуска.
Налоговый орган владельцу авто выставил уведомление об оплате налоговой задолженности на транспорт и пени в размере более 1,7 млн тенге за период с 2022 по 2024 годы.
Согласно свидетельству о регистрации, автомобиль истца относится к специализированным пассажирским транспортным средствам.
Вышеуказанный факт был подтвержден в суде заключением специалиста и положениями технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
"Суд защитил законные права и интересы гражданина от неправомерных действий госоргана", - подчеркнули в суде.
Ранее в ВКО девушка добилась возврата внедорожника премиум-класса от мужчины после расставания с ним, доказав, что купила автомобиль на свои деньги. Суд установил, что согласно документам она располагала той денежной суммой, за которую была приобретена машина.
А житель Астаны добился возврата дефектного автомобиля и возмещения потраченных средств у автосалона. Мужчина жаловался на периодическое отключение мультимедийного экрана, неисправности камеры заднего вида, проблемы с закрытием стекол и некорректную работу сигнализации.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224371-vladelcu-limuzina-otmenili-nalog-na-1-7-mln-tenge-v-zhambylskoy-oblasti/