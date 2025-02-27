Казахстанка потребовала внедорожник премиум-класса после расставания

В ВКО девушка добилась возврата внедорожника премиум-класса от мужчины после расставания с ним, доказав, что купила авто на свои деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в 2022 году казахстанка, находясь с мужчиной в фактически брачных отношениях, приобрела внедорожник премиум-класса, зарегистрировав его на свое имя в установленном законом порядке.

В связи с тем, что она занималась приобретением квартиры в столице страны, деньги продавцу автомобиля она передала через своего мужчину. Летом 2023 года отношения в паре ухудшились, они расстались. Однако автомобиль мужчина отказался возвращать.

Основанием для обращения девушки в суд с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения явилось то, что мужчина удерживает принадлежащее ей по закону транспортное средство.

Суд первой инстанции, руководствуясь положениями ст.260 ГК, согласно которой собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения, установил, что казахстанец распоряжается авто вопреки воле его собственника, не имея на то законных оснований, и удовлетворил заявленные требования.

Мужчина не согласился с таким решением, указывая, что деньги за автомобиль принадлежали ему, и обратился в вышестоящий суд.

Апелляционная инстанция рассмотрела дело и пришла к выводу, что не были представлены доказательства, свидетельствующие о том, что мужчина к моменту приобретения машины располагал деньгами пропорционально ее стоимости и на свои собственные деньги приобрел спорное движимое имущество.

Напротив, такие доказательства были представлены девушкой. Она показала выписку по счету из банка, договоры о продаже ею квартиры большей площади в своем городе и приобретении квартиры меньшей площади в столице. Согласно документам она располагала той денежной суммой, за которую было приобретено авто.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции оставил в силе решение суда первой инстанции. Решение уже вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в ЗКО местный житель после развода согласился заплатить бывшей жене 7 млн тенге, чтобы оставить дом себе. Женщина оставила за собой имущество домашнего обихода. Других претензий по разделу имущества к друг другу они не имели.

А житель области Жетісу обязался выплатить бывшей жене почти 1 млн тенге за половину общего дома, но не смог зарегистрировать на него право собственности. Суд, рассмотрев дело, признал незаконными действия госкорпорации "Правительство для граждан".