"Это произвол": скандалом обернулась замена теплосети в Темиртау (видео)

В Темиртау коммунальная компания задолжала подрядчикам почти миллиард тенге и подала на банкротство. Рабочие теперь не могут получить свои деньги, передает сайт телеканала КТК.

Все лето рабочие ремонтировали изношенные теплосети в Темиртау. Говорят, работали днем и ночью. По их словам, этой зимой практически не было серьезных аварий. Вот только им за это так и не заплатили.

"Вот "Окжетпес" должен мне зарплату с сентября. Но, если я не плачу за тепло, они сразу грозят отрезать меня или подать в суд, чтобы заблокировать счет. Это же государственная компания – как они могут не платить нам зарплату?" – вопрошает сварщик Темирбек Оралбаев.

Фирме, где работают строители, коммунальная компания задолжала 90 миллионов. Все работы летом подрядчик проводил за свой счет. С оплаты должен был рассчитаться с рабочими и по кредитам.

Бизнесмен признается: не ожидал таких проблем, участвуя в госзакупках. Строители уже собирались через суд добиваться выплат, но узнали, что их должник подал документы на процедуру реабилитации и банкротства.

"Это шок, я считаю, произвол. Все-таки госзакупки, это квазигосударственная компания. Мы не можем на сегодняшний день подать иск в суд, потому что процедура реабилитации, она дает им право не выплачивать кредиторам. Дает им права не выплачивать кредиты, не выплачивать налоги. Соответственно, и нам", – возмущен директор подрядной компании Вадим Матвеев.

Коммунальная компания "Окжетпес-Т" задолжала сотне фирм, которые проводили ремонтные работы. Общая сумма долга – миллиард тенге. Сложное финансовое положение там решили исправлять за счет повышения тарифа. Говорят, счета не менялись больше пяти лет. Якобы это и привело к такому плачевному состоянию.

"С 1-го числа стали действовать новые тарифы, то есть прибыльная часть компании увеличится практически в два раза. Деньги будут предусмотрены на выплаты в первую очередь. То есть должники, которые выполнили работу либо поставили материалы до сегодняшнего дня, в первую очередь будут выплачиваться долги", – заявил советник генерального директора ТОО "Окжетпес-Т" Сергей Работягов.

Однако повышения тарифа будет недостаточно, чтобы рассчитаться со всеми. В компании также надеются на помощь государства. Она предусмотрена в процедуре реабилитации. К тому же теплосети всё еще нуждаются в ремонте, они изношены на 65%.

В компании говорят, что тариф покрывает лишь содержание сетей и мелкие технические работы. Поэтому коммуникации передали на баланс акимата. Их отремонтируют за счет бюджета и снова вернут в частные руки.

Источник: КТК

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