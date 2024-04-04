Ремонтировавшие школу строители не могут добиться выплаты зарплат в Алматинской области

В Алматинской области строители, ремонтировавшие сельскую школу, уже пять месяцев не могут получить свои зарплаты. В подрядной организации разъяснили ситуацию, передает сайт телеканала КТК.

Школу на 1200 мест в селе Нура начали ремонтировать еще в июле прошлого года. Сдать объект должны этим летом. Но строители внезапно прекратили здесь все работы.

Рабочие заявили: пусть сначала подрядная компания заплатит им за то, что они уже сделали. Люди жалуются, что зарплату и раньше давали с задержками, а последние пять месяцев вообще перестали платить.

"В данное время, сколько сделан объем работы, до конца не оплачено рабочим, задерживается зарплата и вовремя не получают. Нет перечисления денег. Даже денег на покупку материалов нет", - рассказал прораб Мырзахмет Шарипкожаев.

С бригадой Кайрата Сатова тоже не рассчитались. Они работают на объекте три месяца. Мужчина уверяет, за это время он должен был заработать около миллиона тенге. Чтобы кормить семью и расплачиваться с долгами, приходится искать подработку.

"Начали работать здесь с февраля, и еще ни разу с нами не расплатились. Все это время полагались и верили субподрядчику. В итоге все указывает на виновность подрядчика. Мы живем прямо в этой школе. Иногда денег нет даже на еду", - признался бригадир Кайрат Сатов.

Подрядная компания себя виновной не считает. Зато у нее есть претензии к качеству работ. Поэтому на объекте уже начала проверку специальная комиссия. Выплаты обещают возобновить, когда расследование завершится.

"Сейчас работы ведутся по определению объемов фактически выполненных работ. После этого мы будем уже сверяться по выплатам, то есть обязательствам. Если мы ему останемся должны там какую-то сумму, то мы вправе выплатить в договорных обязательствах", - заявил начальник производственно-технического отдела ТОО "Sheber" Досан Мурат.

Решить проблему застройщик обещает в ближайшие дни. А с субподрядной организацией уже собирается расторгнуть договор. Завершать ремонт школы будет новая команда.

Источник: КТК

Отметим, в Казахстане работодатель должен выдавать зарплату не реже одного раза в месяц – это говорится в 113 статье Трудового Кодекса РК. Причем зарплата должна поступать на счет работника не позже 10 числа следующего за расчетным месяца.

Ранее мы подробно рассказывали, на сколько работодатель может задержать зарплату и должен ли он за это заплатить.