До -17 градусов похолодает в одном из мегаполисов Казахстана

В четверг, 27 февраля, в Алматы и Астане обещают облачную погоду, а жителям Шымкента синоптики прогнозируют плюсовую температуру. Прогноз погоду опубликован на сайте "Казгидромета", передает NUR.KZ.

В Алматы сегодня обещают облачную погоду без осадков. Термометры днем покажут от 0 до -2 градусов, ночью температура снизится до -5...-7 градусов. Скорость ветра в южной столице составит 2-7 метров в секунду.

В Астане сегодня также осадки не ожидаются. Днем столбики термометров поднимутся до -5...-7 градусов, ночью в столице похолодает до -15...-17 градусов. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.

В Шымкенте обещают солнечную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +4...+6 градусов, ночью температура опустится до -5...-7 градусов. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду.