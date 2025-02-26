Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану

27 февраля во всех регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет". Ожидаются гололед и низовая метель.

Завтра, по прогнозу синоптиков, в Астане ожидается гололед.

27 февраля ночью на севере, востоке Акмолинской области прогнозируют низовую метель. На западе, юге области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В области Абай ночью обещают снег, днем на востоке, юге, в центре области снег. На западе, севере, в центре области метель. На юге, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, в центре области 15-20, ночью порывы 23 м/с.

Низовая метель завтра будет и в центре Актюбинской области. На востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный в центре области порывы 15-20 м/с.

27 февраля - 1 марта на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. В Алматы в эти дни временами ожидаются туман, на дорогах гололедица.

В Атырауской области обещают снег. На востоке области низовая метель.

В горных районах Жамбылской области ожидаются снег, гололед, низовая метель. На севере, юге, в горных районах области ожидается туман.

В области Жетiсу ночью и утром временами также будет туман.

В Восточно-Казахстанской области ночью на западе, севере прогнозируется снег. На севере, востоке области метель. На юге области туман. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с.

Завтра на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области прогнозируется снег, на юге области небольшой снег, низовая метель. На западе, востоке, в центре области временами туман.

27 февраля на западе, севере Костанайской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На юге, востоке области туман. Ветер юго-западный ночью на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

Ночью в Павлодарской области ожидаются снег, низовая метель, днем на севере, востоке, в центре области снег, низовая метель. Ветер западный на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

А в Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель, на юге области гололед, днем на севере, востоке области ожидаются снег, метель. На западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области обещают осадки (дождь, снег), метель. На севере, востоке, в центре области туман, гололед. Ветер восточный, на севере, в центре области, порывы 15-20 м/с.

Завтра Мангистауской области будет снег, гололед, на западе, северо-востоке области временами сильный снег, метель. На юге, в центре области туман. Ветер западный, северо-западный, на западе, северо-востоке области 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных районах Туркестанской области обещают туман.

27 февраля в области Ұлытау также ожидается туман.