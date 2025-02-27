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Здание бывшей школы продали за 213 тенге в Павлодарской области

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Здание продали за 213 тенге
Здание бывшей школы в селе Береке. Фото: Электронная торговая площадка/irbistv.kz

Здание бывшей школы площадью 92,1 кв. м. в селе Береке Павлодарской области продали за 213 тенге. Его выставили на торги со стартовой ценой более 1,6 млн тенге, передает "Ирбис TV".

На сайте электронной торговой площадки указывается, что в здании ранее располагалась начальная школа. Возвели его в 1993 году, а числится оно на балансе аппарата акима Достыкского сельского округа города Аксу.

"Фундамент бетонный, наружные стены - пеноблоки, кровля - шифер, полы дощатые, окна - двойные створчатые, двери простые, деревянные, внутренняя отделка - побелка. Общая площадь 92,10 кв. м. Функциональное назначение: начальная школа", - говорится в описании к лоту на сайте электронной торговой площадки.

Указывается, что по оценке на май 2023 года стоимость здания составляла 561 тыс. тенге. Выставили его на аукцион при цене в 1 683 000 тенге с понижением цены. В итоге торги состоялись, но реализовать помещение удалось лишь за 213 тенге.

Ранее стало известно, что компания по управлению возвращенными активами выставила на торги земельный участок, офисное здание и два ТОО в Алматы. Торги пройдут 7 марта в 10.00 на электронном портале E-Qazyna. Так, стоимость нежилого 10-этажного здания указана как 4,3 млрд тенге.

А прокуратура Алматы вернула Казахскому национальному педагогическому университету им.Абая учебные корпуса и стадион. По данным ведомства, бывшее руководство вуза незаконно, без проведения торгов и оценки, реализовало частным лицам два здания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224125-zdanie-byvshey-shkoly-prodali-za-213-tenge-v-pavlodarskoy-oblasti/