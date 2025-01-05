Несколько десятков участков изымет акимат Алматы в Бостандыкском районе

Изъятие земельных участков в Бостандыкском районе начал акимат Алматы - ранее глава города подписал соответствующее постановление, пишет издание Krisha.kz.

Выкупу подлежат участки в районе бывшего Плодоконсервного комбината – севернее улицы Жандосова, восточнее улицы Тургута Озала.

Отмечается, что участки изымут для государственных нужд в связи со строительством поликлиники.

Всего под изъятие попадает недвижимое имущество 40 собственников:

Переулок 20-я линия, 1.

Переулок 20-я линия, 2 (четыре собственника).

Переулок 20-я линия, 2а.

Переулок 20-я линия, 3а.

Переулок 20-я линия, 4.

Переулок 20-я линия, 4 (два собственника).

Переулок 20-я линия, 5.

Переулок 20-я линия, 6.

Переулок 20-я линия, 7.

Переулок 20-я линия, 7, кв. 1.

Переулок 20-я линия, 7, кв. 2.

Переулок Вахтангова, 16, кв. 2.

Переулок Вахтангова, 16, кв. 3.

Переулок Вахтангова, 16, кв. 3а.

Переулок Вахтангова, 16, кв. 4.

Переулок Вахтангова, 16, кв. 5.

Переулок Вахтангова, 16, кв. 7.

Переулок Вахтангова, 16, кв.1.

Переулок Вахтангова, 18/10 (два собственника).

Переулок Вахтангова, 19.

Переулок Вахтангова, 21, кв. 1.

Переулок Вахтангова, 21, кв. 2.

Переулок Вахтангова, 21, кв. 3.

Переулок Вахтангова, 21, кв. 4.

Переулок Лебедева, 6а (два собственника).

Переулок Лебедева, 6а, кв. 3.

Переулок Лебедева, 7 (два собственника).

Переулок Лебедева, 7а.

Переулок Лебедева, 8 (два собственника).

Ул. Вахтангова, 23 (два собственника).

Ул. Вахтангова, 23а.

Ул. Жандосова, сооружение 2332.

Завершить выкуп планируется до 31 декабря 2027 года.

Ранее мы писали, что в Алматы планируется изымать земельные участки, расположенные в Алатауском районе. Это нужно для продления проспекта Рыскулова.

А в Наурызбайском районе Алматы изымут земельные участки для строительства метро - процесс отчуждения продлится до 31 декабря 2026 года.