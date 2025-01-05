Несколько десятков участков изымет акимат Алматы в Бостандыкском районе
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Изъятие земельных участков в Бостандыкском районе начал акимат Алматы - ранее глава города подписал соответствующее постановление, пишет издание Krisha.kz.
Выкупу подлежат участки в районе бывшего Плодоконсервного комбината – севернее улицы Жандосова, восточнее улицы Тургута Озала.
Отмечается, что участки изымут для государственных нужд в связи со строительством поликлиники.
Всего под изъятие попадает недвижимое имущество 40 собственников:
- Переулок 20-я линия, 1.
- Переулок 20-я линия, 2 (четыре собственника).
- Переулок 20-я линия, 2а.
- Переулок 20-я линия, 3а.
- Переулок 20-я линия, 4.
- Переулок 20-я линия, 4 (два собственника).
- Переулок 20-я линия, 5.
- Переулок 20-я линия, 6.
- Переулок 20-я линия, 7.
- Переулок 20-я линия, 7, кв. 1.
- Переулок 20-я линия, 7, кв. 2.
- Переулок Вахтангова, 16, кв. 2.
- Переулок Вахтангова, 16, кв. 3.
- Переулок Вахтангова, 16, кв. 3а.
- Переулок Вахтангова, 16, кв. 4.
- Переулок Вахтангова, 16, кв. 5.
- Переулок Вахтангова, 16, кв. 7.
- Переулок Вахтангова, 16, кв.1.
- Переулок Вахтангова, 18/10 (два собственника).
- Переулок Вахтангова, 19.
- Переулок Вахтангова, 21, кв. 1.
- Переулок Вахтангова, 21, кв. 2.
- Переулок Вахтангова, 21, кв. 3.
- Переулок Вахтангова, 21, кв. 4.
- Переулок Лебедева, 6а (два собственника).
- Переулок Лебедева, 6а, кв. 3.
- Переулок Лебедева, 7 (два собственника).
- Переулок Лебедева, 7а.
- Переулок Лебедева, 8 (два собственника).
- Ул. Вахтангова, 23 (два собственника).
- Ул. Вахтангова, 23а.
- Ул. Жандосова, сооружение 2332.
Завершить выкуп планируется до 31 декабря 2027 года.
Ранее мы писали, что в Алматы планируется изымать земельные участки, расположенные в Алатауском районе. Это нужно для продления проспекта Рыскулова.
А в Наурызбайском районе Алматы изымут земельные участки для строительства метро - процесс отчуждения продлится до 31 декабря 2026 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2208228-neskolko-desyatkov-uchastkov-izymet-akimat-almaty-v-bostandykskom-rayone-megapolisa/