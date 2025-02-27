Житель ВКО судился с отделом полиции из-за капканов и шкурок соболей

Житель ВКО подал иск к отделу полиции района Алтай о возмещении материального ущерба из-за уничтоженных шкурок соболей, которые он оценил почти в 1,2 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, свои требования истец мотивировал тем, что в 2023 году постановлением старшего следователя отдела полиции района Алтай в отношении него было прекращено уголовное дело по ч.2 ст.337 УК РК в связи с отсутствием состава преступления, а вещественные доказательства в виде капканов и шкурок соболей уничтожили.

По мнению истца, отдел полиции должен был возвратить принадлежащие ему предметы в виде вещественных доказательств. В этой связи мужчина просил суд взыскать с отдела полиции материальный ущерб в размере 1 177 000 тенге за уничтоженные 10 шкурок соболя и вернуть 6 капканов.

"Ответчик иск не признал, аргументируя тем, что в ходе досудебного расследования потерпевшей стороной являлась Инспекция лесного хозяйства и животного мира и решением суда с истца взыскан ущерб, причиненный государству, поэтому просил в иске отказать", - уточнили в суде.

Суд установил, что постановлением старшего следователя отдела полиции района в соответствии со ст.118 УПК был разрешен вопрос о судьбе вещественных доказательств.

При этом казахстанец постановление о прекращении уголовного дела не обжаловал, оно вступило в законную силу. Суд не установил незаконные действия либо бездействие отдела полиции.

Решением суда в удовлетворении иска о возмещении материального ущерба и возврате капканов казахстанцу отказали. Он с решением суда не согласился и обратился с жалобой в вышестоящий суд.

"Поскольку судом первой инстанции правильно применены нормы материального и процессуального законодательства, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы истца вышестоящим судом не установлено", - отметили в суде.

Решение уже вступило в законную силу.

Ранее в Атырау вынесли приговор лейтенанту полиции по делу о мошенничестве на сумму в 300 тыс. тенге, которые он получил за прекращение уголовного дела, находящегося в производстве другого должностного лица. Подсудимого приговорили к штрафу в размере 6 млн тенге.

А в Темиртау криминалиста осудили за кражу денег с банковской карты умершей местной жительницы. Капитана полиции признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении 182 тысяч тенге. Наказание назначили в виде ограничения свободы.