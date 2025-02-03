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Казахстанец обязался заплатить около миллиона тенге бывшей жене после развода

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Мужчина и женщина разговаривают
Мужчина и женщина. Иллюстративное фото: takasuu / Getty Images

Житель области Жетісу обязался выплатить бывшей жене почти 1 млн тенге за половину общего дома, но не смог зарегистрировать на него право собственности, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, житель Каратальского района области Жетісу приобрел в Уштобе жилой дом, который был зарегистрирован в общей совместной собственности с его женой.

После развода супруги обратились в суд с иском о разделе имущества. Каратальский районный суд Алматинской области (ныне - область Жетісу) оставил жилой дом с земельным участком за экс-супругом, обязав его выплатить бывшей жене половину стоимости дома - более 940 тыс. тенге.

"Филиал госкорпорации "Правительство для граждан" отказал в регистрации спорной половины дома на имя истца, после чего он обжаловал этот отказ в суде", - пояснили в суде.

СМАС, рассмотрев дело, признал незаконными действия госоргана, отказавшего в регистрации недвижимости, поскольку дом с участком ранее был зарегистрирован в общей совместной собственности супругов.

"Представленные истцом документы, подтверждающие его право на вторую половину недвижимости, принадлежащую бывшей супруге, свидетельствуют об исполнении решения суда по разделу имущества", - уточнили в суде.

В связи с этим суд обязал филиал госкорпорации "Правительство для граждан" провести государственную регистрацию половины дома в месячный срок со дня вступления судебного акта в законную силу. О выполнении данного обязательства госорган должен уведомить суд.

"В случае неисполнения решения суда в установленный срок суд вправе наложить на ответчика денежное взыскание в размере 50 МРП, указав срок не более месяца, в течение которого оно подлежит исполнению", - отметили в суде.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее в Акмолинской области благополучно разрешился семейный спор, возникший из-за порядка общения сына с родным отцом после развода родителей. Дедушка с бабушкой не могли встречаться с внуком, который остался с матерью в другом городе. Спор перерос во внутрисемейный конфликт.

А житель области Ұлытау обвинил свою жену в неисполнении родительских обязанностей, когда она уехала из дома оформлять наследство после смерти отца, так как была единственной дочерью покойного. Суд пришел к выводу об отсутствии в действиях женщины состава административного правонарушения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2217531-kazahstanec-obyazalsya-zaplatit-okolo-milliona-tenge-byvshey-zhene-posle-razvoda/