Казахстанец обязался заплатить около миллиона тенге бывшей жене после развода

Житель области Жетісу обязался выплатить бывшей жене почти 1 млн тенге за половину общего дома, но не смог зарегистрировать на него право собственности, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, житель Каратальского района области Жетісу приобрел в Уштобе жилой дом, который был зарегистрирован в общей совместной собственности с его женой.

После развода супруги обратились в суд с иском о разделе имущества. Каратальский районный суд Алматинской области (ныне - область Жетісу) оставил жилой дом с земельным участком за экс-супругом, обязав его выплатить бывшей жене половину стоимости дома - более 940 тыс. тенге.

"Филиал госкорпорации "Правительство для граждан" отказал в регистрации спорной половины дома на имя истца, после чего он обжаловал этот отказ в суде", - пояснили в суде.

СМАС, рассмотрев дело, признал незаконными действия госоргана, отказавшего в регистрации недвижимости, поскольку дом с участком ранее был зарегистрирован в общей совместной собственности супругов.

"Представленные истцом документы, подтверждающие его право на вторую половину недвижимости, принадлежащую бывшей супруге, свидетельствуют об исполнении решения суда по разделу имущества", - уточнили в суде.

В связи с этим суд обязал филиал госкорпорации "Правительство для граждан" провести государственную регистрацию половины дома в месячный срок со дня вступления судебного акта в законную силу. О выполнении данного обязательства госорган должен уведомить суд.

"В случае неисполнения решения суда в установленный срок суд вправе наложить на ответчика денежное взыскание в размере 50 МРП, указав срок не более месяца, в течение которого оно подлежит исполнению", - отметили в суде.

Решение суда уже вступило в законную силу.

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