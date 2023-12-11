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Косуля бегала по улице в Кокшетау (видео)

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Полиция согнала косулю с дороги
Косуля убегает от полиции. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ/10973

Сопровождение полицейскими заблудившейся на улицах Кокшетау косули попало на видео. Стражам порядка удалось выпроводить животное с проезжей части, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По информации новостного Telegram-канала ведомства, 9 декабря Центром оперативного управления УП Кокшетау зафиксирована сибирская косуля, пробегавшая на пересечении улиц Абая и Назарбаева. Патрульные выехали на вызов и выпроводили животное с проезжей части.

Аналогичная история произошла и в Атбасарском районе.

Стражи порядка отмечают, что такое поведение диких животных обычно обусловлено еще не закончившимся периодом зимней миграции. Во время него копытные возвращаются со своих летних пастбищ в зимнюю среду обитания.

Напомним, ранее в Западно-Казахстанской области полицейские задержали пять человек, подозреваемых в незаконной охоте на косуль.

В районе поселка Меловые горки сотрудники остановили две машины – Honda CR-V и Toyota Prado. В багажнике правоохранители обнаружили две туши животных. Также у задержанных были изъяты четыре гладкоствольных оружия, ножи, патроны, карабин, бинокль, рации и дальномер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2050273-kosulya-begala-po-ulitse-v-kokshetau-video/

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