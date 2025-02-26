Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Отключение света в Карагандинской области прокомментировали в Минэнерго

Опубликовано:

Лампочка
Лампочка. Иллюстративное фото: pixabay.com

На брифинге в Минэнерго прокомментировали отключение электричества в Шетском районе Карагандинской области и возможность подобных аварий в других регионах, передает корреспондент NUR.KZ.

"На прошлой неделе такое технологическое нарушение было в Шетском районе, там взаимоотношения двух субъектов, поэтому были задолженности. Вопрос был урегулирован, и электричество включено.

Мы программу ведем, модернизация сетей, в последние два года хорошее положение в энергетике. Идет снижение технологических нарушений на станциях, на электрических сетях, но так как это техника, и есть погодные условия, есть форс-мажоры, поэтому отключения бывают.

Когда вы говорите, что в каких-то городах отключается электричество, это реально происходит, но срабатывает автоматика, соответствующие службы сразу принимают меры. По каждому конкретному факту мы с коллегами и комитетом готовы отдельно прокомментировать", - сообщил вице-министр энергетики Арымбек Кудайберген.

Напомним, около недели назад в Шетском районе Карагандинской области ввели режим ЧС местного масштаба из-за ситуации с энергоснабжением.

В акимате заявили, что компания "Шет-Энерго" не выполняет требований АО "Жезказганская распределительная электросетевая компания" по передаче электроэнергии. Из-за этого в районе введены ограничения по подаче электричества.

Жителей района попросили набраться терпения до стабилизации ситуации.

Позже аким Шетского района Мухит Мухтаров, обратился к местным жителям. Глава района также подчеркнул, что будет проведена полная ревизия сетей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223953-otklyuchenie-sveta-v-karagandinskoy-oblasti-prokommentirovali-v-minenergo/