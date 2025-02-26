Отключение света в Карагандинской области прокомментировали в Минэнерго

На брифинге в Минэнерго прокомментировали отключение электричества в Шетском районе Карагандинской области и возможность подобных аварий в других регионах, передает корреспондент NUR.KZ.

"На прошлой неделе такое технологическое нарушение было в Шетском районе, там взаимоотношения двух субъектов, поэтому были задолженности. Вопрос был урегулирован, и электричество включено.

Мы программу ведем, модернизация сетей, в последние два года хорошее положение в энергетике. Идет снижение технологических нарушений на станциях, на электрических сетях, но так как это техника, и есть погодные условия, есть форс-мажоры, поэтому отключения бывают.

Когда вы говорите, что в каких-то городах отключается электричество, это реально происходит, но срабатывает автоматика, соответствующие службы сразу принимают меры. По каждому конкретному факту мы с коллегами и комитетом готовы отдельно прокомментировать", - сообщил вице-министр энергетики Арымбек Кудайберген.

Напомним, около недели назад в Шетском районе Карагандинской области ввели режим ЧС местного масштаба из-за ситуации с энергоснабжением.

В акимате заявили, что компания "Шет-Энерго" не выполняет требований АО "Жезказганская распределительная электросетевая компания" по передаче электроэнергии. Из-за этого в районе введены ограничения по подаче электричества.

Жителей района попросили набраться терпения до стабилизации ситуации.

Позже аким Шетского района Мухит Мухтаров, обратился к местным жителям. Глава района также подчеркнул, что будет проведена полная ревизия сетей.