Режим ЧС ввели в одном из районов Карагандинской области: аким сделал заявление

Мухит Мухтаров, аким Шетского района, в котором ввели режим ЧС из-за отключения электричества, в своем Instagram обратился к жителям района, передает NUR.KZ.

Мухтаров отметил, что власти района принимают все необходимые меры для восстановления электроэнергии.

"Для ремонтных работ привлечены местные специалисты. Из 27 сел, в которые подается электричество от линии "Шет Энерго", подключено 14. Работы продолжаются, и мы делаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить энергоснабжение в оставшихся населенных пунктах", - написал аким.

Касательно компании "Шет Энерго" Мухтаров отметил, что будет проведена полная ревизия сетей.

"Для выявления аварийных участков привлечем аккредитованные компании. Все это делается в рамках законодательства.

Сейчас наша главная цель — не только оперативное восстановление, но и создание надежной системы энергоснабжения, что обеспечит стабильность и комфорт для наших жителей", - заключил Мухит Мухтаров.

Напомним, сегодня стало известно, что в Шетском районе Карагандинской области ввели режим ЧС местного масштаба из-за ситуации с энергоснабжением.

В акимате заявили, что компания "Шет-Энерго" не выполняет требований АО "Жезказганская распределительная электросетевая компания" по передаче электроэнергии. Из-за этого в районе введены ограничения по подаче электричества.

Жителей района попросили набраться терпения до стабилизации ситуации.