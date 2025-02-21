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Режим ЧС ввели в одном из районов Карагандинской области

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Трансформатор в Карагандинской области
Шетский район. Фото: gov.kz

В Шетском районе Карагандинской области ввели режим ЧС местного масштаба из-за ситуации с энергоснабжением, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, "Шет-Энерго" не выполняет требований АО "Жезказганская распределительная электросетевая компания" по передаче электроэнергии. Из-за этого в районе введены ограничения по подаче электричества.

"Шет-Энерго" долгие годы не вкладывала средства в модернизацию электросетей, что приводило и приводит к систематическим перебоям с энергоснабжением.

Жители страдают из-за частых отключений, остаются не только без света, но и тепла. Несмотря на постоянные предупреждения, качество услуг "Шет-Энерго" не улучшается", - отметили в акимате Карагандинской области.

Трансформатор в Карагандинской области
Шетский район. Фото: gov.kz

Глава района объявил режим ЧС местного масштаба для восстановления подачи электроэнергии. Этот шаг направлен на то, чтобы навести порядок в сфере энергоснабжения, обеспечить качественные услуги.

Жителей просят набраться терпения до стабилизации ситуации.

Напомним, весной прошлого года в Западно-Казахстанской области вводили режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. Соответствующее решение подписал глава региона.

Также в мае 2024 года режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба был объявлен в Экибастузе. Сообщалось, что на магистральном канализационном самотечном коллекторе города в связи с его длительной эксплуатацией и изношенностью произошло заиливание трубопровода. Вследствие этого значительно снизилась пропускная способность, возникли множественные продольные и поперечные трещины, из-за обрушения верхней части трубопровода периодически возникали аварийные ситуации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2222703-rezhim-chs-vveli-v-odnom-iz-rayonov-karagandinskoy-oblasti/